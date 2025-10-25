Antakya'da Hafriyat Kamyonunun Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Antakya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Ahmet Ünsal, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hafriyat kamyonun çarpması sonucu yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Narlıca Mahallesi'nde dün, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Ahmet Ünsal (65), tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay
Narlıca Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AZK 346 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ünsal'a (65) çarpmıştı. İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan Ünsal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.