Antakya'da Geçen Ay Yanan Ormanda Hortum Görüntülendi
Hatay'ın Antakya ilçesinde, geçen ay yanan ormanda çıkan küçük çaplı hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Serinyol Mahallesi'nde geçen ay yanan ormanda, 5 Ağustos'ta hortum çıktı. Aynı bölgede bu sabah yeniden çıkan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Küçük çaplı hortum, yerleşim yerlerine ulaşmadan son buldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel