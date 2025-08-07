Antakya'da Geçen Ay Yanan Ormanda Hortum Görüntülendi

Antakya'da Geçen Ay Yanan Ormanda Hortum Görüntülendi
Hatay'ın Antakya ilçesinde, geçen ay yanan ormanda çıkan küçük çaplı hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Serinyol Mahallesi'nde geçen ay yanan ormanda, 5 Ağustos'ta hortum çıktı. Aynı bölgede bu sabah yeniden çıkan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Küçük çaplı hortum, yerleşim yerlerine ulaşmadan son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
