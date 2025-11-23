Haberler

Antakya'da Dağda Mahsur Kalan Yürüyüşçü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Antakya'da Dağda Mahsur Kalan Yürüyüşçü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında düştüğü dağda mahsur kalan bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde dağda yürüyüş yaptığı sırada düşerek mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerinde doğa yürüyüşü yapan kişi düştükten sonra mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sedyeyle taşınan yaralı, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
500

