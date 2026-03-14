Antakya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üçgedik Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında evde hasar oluştu.