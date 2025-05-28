Antakya'da Cenaze Hizmetleri Kursunu Tamlayan 40 Kursiyer Sertifikalarını Aldı

Antakya'da Cenaze Hizmetleri Kursunu Tamlayan 40 Kursiyer Sertifikalarını Aldı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen cenaze hizmetleri kursuna katılan 40 kursiyer, mezarlık kompleksinde yapılan törenle sertifikalarını aldı. Kurs, katılımcılara cenaze işlemleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, cenaze hizmetleri kursuna katılan 40 kursiyer sertifikalarını aldı.

Antakya Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kursta, katılımcılara cenaze hizmetleri alanında eğitim verildi.

Mezarlık Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren eğitimlerde, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi ve defin işlemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 40 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel
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