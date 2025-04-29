Antakya'da Apartman Yangını: 4 Kişi Tedavi Altında
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye yangını söndürdü ancak 2 dairede hasar meydana geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Narlıca Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ara katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üst kata da sıçrayan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel