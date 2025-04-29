Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Çakarlı sürücü yakalandı, Vali Gül'den manidar paylaşım geldi

Antakya'da Apartman Yangını: 4 Kişi Tedavi Altında

Antakya'da Apartman Yangını: 4 Kişi Tedavi Altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye yangını söndürdü ancak 2 dairede hasar meydana geldi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Narlıca Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ara katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üst kata da sıçrayan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.