Hatay'da dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
Hatay'ın Antakya ilçesinde evinin yakınında oyun oynayan 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar, dereye düşerek boğuldu. Olay yerine hemen sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi, ancak çocuk hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti.
Tanışma Mahallesi'nde 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar, evinin yakınında oyun oynarken dereye düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak