Hatay'da derede boğulan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde oyun oynarken düştüğü derede boğulan 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar'ın cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazı, ailesi ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Tanışma Mahallesi'nde dün evinin yakınında oyun oynarken düştüğü derede boğulan Abdullah Bayrakdar'ın cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Bayrakdar'ın cenazesi, Tanışma Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan namazın ardından defnedildi.
Cenaze namazına, Bayrakdar'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Ali Küçük