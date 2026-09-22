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Antakya'da 14 kilo 752 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Antakya'da 14 kilo 752 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 752 gram kubar esrar ve 122 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 14 kilo 752 gram esrar ve 122 kök kenevir ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen bir ikamete düzenlenen operasyonda S.A, M.A. ve S.A. gözaltına alındı.

Adreste ve bahçesinde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, 14 kilo 752 gram kubar esrar, 122 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 100 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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