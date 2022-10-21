ANNESİYLE TARTIŞAN KARDEŞİNİ BUJİ ANAHTARIYLA DARBETTİ

ESENYURT'ta iddiaya göre, annesi ile tartışan bir kişi, ağabeyi tarafından buji anahtarı ile darbedildi.

ESENYURT'ta iddiaya göre, annesi ile tartışan bir kişi, ağabeyi tarafından buji anahtarı ile darbedildi. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülenirken, yaralanan kardeş hastaneye kaldırıldı.

Namık Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre annesi ile tartışan bir kişi, kaldırımda oturduğu sırada arkasından gelen ağabeyi tarafından darbedildi. Ağabeyi önce yumruk atarak yere düşürdüğü kardeşine yerden aldığı buji anahtarı ile vurmaya devam etti. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavgada, küçük kardeş, aldığı darbeler sonrası yerde bir süre hareketsiz yattı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.