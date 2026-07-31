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Annesinin boğmaya kalkıştığı 2 yavru Kangal, biberonla besleniyor

Annesinin boğmaya kalkıştığı 2 yavru Kangal, biberonla besleniyor
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BURSA'da bir iş yerinde beslenen 'Hadise' adı verilen Kangal cinsi köpek, dünyaya getirdiği 10 yavrudan 8'ini öldürdü.

BURSA'da bir iş yerinde beslenen 'Hadise' adı verilen Kangal cinsi köpek, dünyaya getirdiği 10 yavrudan 8'ini öldürdü. Kurtarılan 2 yavru ise getirildiği veteriner kliniğinde özel olarak bakılıp, biberonla besleniyorlar.

Osmangazi ilçesinde inşaat malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde beslenen 'Hadise' isimli Kangal cinsi köpek, bir süre önce 10 yavru dünyaya getirdi. Ancak anne köpek, yavrularından 8'ini öldürdü. Durumu fark eden iş yeri çalışanlarından Şahin Taşkın, hayatta kalan biri dişi 2 yavruyu annenin yanından uzaklaştırdı. Çalışanlar tarafından veteriner kliniğine götürülen yavrular, burada veteriner hekim kontrolünde bakıma ve koruma altına alındı. Yavru köpekler, veteriner kliniğinde günün belirli saatlerinde özel mamalarla ve biberonla besleniyor.

'MİLYONDA BİR GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BİR RAHATSIZLIK'

Yavru köpekleri muayene eden veteriner hekim Sinan Sağlam, yaşanan durumun son derece nadir olduğuna dikkat çekerek, "Anne Kangalın yavrularını boğarak telef etmesi milyonda bir görülen psikolojik bir rahatsızlık. Şu anda iki yavruyu özel olarak bakıyoruz. Getirildiklerinde emme refleksleri, hiçbir şeyleri yoktu. Şu anda biberon ile süt içiyorlar. Mucize bir şeyle ikisini de kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İş yeri çalışanı Bilal Taşkın, anne köpeğin doğumdan sonra agresifleştiğini belirterek, 'Hadise'nin daha sonra belirli aralıklarla kaybolduğunu söyledi. Köpeğin belirli aralıklarla doğurduğu 8 yavruyu öldürdüğünü, kalan 2 yavruyu ise son anda kurtardıklarını anlatan Taşkın, biri erkek diğeri dişi olan iki yavruyu veteriner hekime getirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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