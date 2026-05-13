Aydın'da annesini odunla darbederek öldüren kişinin arkadaşı da tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde annesini odunla darbederek öldüren kişinin arkadaşı da cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığının, mart ayında Meryem Akgün'ün (77) öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda 12 Mart'ta annesini odunla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İbrahim Akgün'ün arkadaşı F.B. (61) de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada üzerinde kan bulunan bir mont ele geçirildi. Yapılan incelemede monttaki kanın Meryem Akgün'e ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan F.B, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Çamköy Mahallesi'nde Meryem Akgün'ün 8 Mart'ta evinde ölü bulunmasına ilişkin Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, başında darp izi bulunan Akgün'ün ölümüne ilişkin oğlu İbrahim Akgün (49) 12 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki ifadesinde annesine odunla vurduğunu itiraf eden İbrahim Akgün tutuklanmıştı.