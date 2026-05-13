Haberler

Annesini Odunla Başına Vurup Öldüren Şüphelinin Arkadaşı da Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde, annesini başına odunla vurarak öldüren İbrahim Akgün'ün arkadaşı Fırat Balcıoğlu, cinayete yardım iddiasıyla tutuklandı. Balcıoğlu'nun evinde bulunan kanlı mont, cinayetle ilgili delil olarak değerlendirildi.

1) ANNESİNİ ODUNLA BAŞINA VURUP ÖLDÜREN ŞÜPHELİNİN ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, annesi Meryem Akgün'ü (76) başına odunla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan İbrahim Akgün'ün (56) arkadaşı Fırat Balcıoğlu (61), cinayete yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Evinde bulunan kanlı monttaki izlerin Meryem Akgün'e ait olduğu tespit edilen Balcıoğlu, tutuklandı.

Olay, 8 Mart'ta, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Akgün, ziyaretine gelen kızı tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Meryem Akgün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Başından darbe aldığı belirlenen Akgün'ün cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Germencik Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü incelemede, 348 saatlik kamera kaydı tarandı, çok sayıda tanığın ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalarda cinayeti, kadının oğlu İbrahim Akgün'ün işlediği saptandı. Aynı günün akşamı gözaltına alınan Akgün, ifadesinde, annesiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduklarını ve uzun süredir görüşmediklerini söyledi. İfadesinde, olay günü bir arkadaşıyla Yeniköy civarında define aradıklarını belirten Akgün, "Bir süre sonra arkadaşımdan ayrılıp, annemin evine gittim. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Sinirlenip, evde bulunan odunla başına vurup, ölürdüm" diyerek, suçunu itiraf etti.

İbrahim Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

EVİNDE KANLI MONT BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Akgün'ün arkadaşı Fırat Balcıoğlu'nu da şüphe üzerine gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, üzerinde kan bulunan bir mont ele geçirildi. İnceleme sonucu, monttaki kan izinin Meryem Akgün'e ait olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Balcıoğlu, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Çin'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

Trump'tan dev heyetle Pekin çıkarması! Uçaktan kimler inmedi ki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Bernardo Silva'dan gelecek haberi bekliyor

Geri sayım başladı! Artık onu da Süper Lig'de izlememize ramak kaldı

Uganda Cumhurbaşkanı Museveni törene kurşun geçirmez cam fanus içinde katıldı

Can korkusu bu olsa gerek! Ülkenin lideri törene böyle katıldı
Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

Kabe’de insan seli! İlk rakam geldi
Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

"Pişmanım" dedi ama kurtulamadı: Atlas'ın ailesini tehdide hapis!
Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon tepti

Sosyal medyayı sallayan görüntü
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Amedspor'dan beklenen açıklama!