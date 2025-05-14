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Osmaniye'de annesini dövüp boğan şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de annesini dövüp boğan şüpheli tutuklandı
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OSMANİYE'de tartıştığı annesi Nura Zemzem'i (40) dövüp, ardından da boğan Ali Mamak (21) tutuklandı.

OSMANİYE'de tartıştığı annesi Nura Zemzem'i (40) dövüp, ardından da boğan Ali Mamak (21) tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ali Mamak ile annesi Nura Zemzem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Mamak, annesini dövdü, ardından da boğdu. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Mamak, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nura Zemzem'in cenazesi otopsi işlemleri için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Mamak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mamak'ın bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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