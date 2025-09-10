Annesi ve Üvey Kardeşini Öldüren Kişi Tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde annesi Dursune Bilgili ile üvey kardeşi Havva Nur Anzerli'yi öldüren M.İ.G., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel