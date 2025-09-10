Haberler

Annesi ve Üvey Kardeşini Öldüren Kişi Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde M.İ.G., annesi Dursune Bilgili ile üvey kardeşi Havva Nur Anzerli'yi öldürdü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.İ.G. tutuklandı.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
