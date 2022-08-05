Annesi kazada ölen Esin Nur bebek, yoğun bakımda

DENİZLİ'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Ayşe Durmuş'un (29) yaralanan kızlarından Esin Nur (1), sevk edildiği hastanede yoğun bakıma alındı. Mina Zara (3) ve babası Mücahit Durmuş'un (32) da tedavileri sürüyor.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Denizli-Çivril yolu Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit Durmuş yönetimindeki 07 HJ 424 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, ters dönen otomobildeki sürücü Mücahit Durmuş ile eşi Ayşe Durmuş, kızları Esin Nur ve Mina Zara Durmuş'u sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Ayşe Durmuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mücahit Durmuş ile kızları Esin Nur ve Mina Zara Durmuş'un ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Esin Nur'un sağlık durumunun kritik olduğu ve Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındığı öğrenildi.