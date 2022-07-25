Anne yaban keçisi yavrularını emzirirken görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anne yaban keçisi yavrularını emzirirken görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Cem Usta - Güncel
 - Güncelleme:

Anne yaban keçisi yavrularını emzirirken görüntülendi Artvin'de fotokapana bu kez anne yaban keçisi iki yavrusunu emzirirken takıldı.

Anne yaban keçisi yavrularını emzirirken görüntülendi

ARTVİN - Artvin'de fotokapana bu kez anne yaban keçisi iki yavrusunu emzirirken takıldı. Tarım Orman Bakanlığı görüntüleri "Anne sütü önemli" notuyla paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünce kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için kentin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapanlardan birine, anne yaban keçisi ve iki yavrusu takıldı. Annesinden süt içmek için peşinden koşan keçilerin komik halleri büyük ilgi gördü. Tarım Orman Bakanlığı bu görüntüleri ise "anne sütü önemli" notuyla paylaştı.

İhlas Haber Ajansı / Cem Usta - Güncel

Artvin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title