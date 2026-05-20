Hafif ticari aracın anne ve çocuğunu altına alıp, sürüklediği kaza kamerada

Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı anne Vildan D. ve oğlu Efe D.'yi kurtarmak için aracı kaldıran Orhan Uğur, elinden yaralandı. Sürücünün fren yerine gaza bastığı iddia edildi.

ANNE-OĞULU KURTARIRKEN ELİNDEN YARALANDI

Bursa'da hafif ticari aracın çarpıp altına alarak sürüklemesiyle yaralanan Vildan D. ile oğlu Efe D.'nin yardımına çevredekiler koştu. Anne ile oğlunu kurtarmak için aracı kaldıranlardan Orhan Uğur da elinden yaralandı. O sırada bir dükkanda alışveriş yaptığını söyleyen Uğur, "Kaza olduğu esnada ben içerideydim. Dışarı çıktım. Çocuk arabanın altında kalmıştı. Arabayı kaldırdım. Ellerimden yaralandım. Sürücü kadındı. Muhtemelen fren yerine gaza bastı. Çocuğu çıkardıktan sonra ben işe gittim. Çocuğu çıkardığımda bayılmıştı. Ambulans götürdü" dedi.

