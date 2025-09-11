Anne ve Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

ANNE VE OĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Devrim Erman (48) ile oğlu Efe Egemen Erman'ın (24) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Devrim Erman ve oğlu Efe Egemen Erman, kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Devrim Erman'ın kız kardeşi Derya Demirci'nin ise yarın Yozgat'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,