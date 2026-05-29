ATV ile geçtikleri derede akıntıya kapılan anne-oğulun cansız bedenlerine ulaşıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni (32) ve annesi Emine Yeni (51), dereden geçerken akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla anne ve oğul toprağa verildi.
ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan ve dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Mustafa Yeni (32) ile annesi Emine Yeni'nin (51) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından İrşadiye Mahallesi'ndeki İrşadiye Camisi'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazesi toprağa verildi. Emine Yeni'nin, Mustafa Yeni'yle birlikte 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı