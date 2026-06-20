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50 yaşındaki anne, kızına destek olmak için YKS'ye girdi

50 yaşındaki anne, kızına destek olmak için YKS'ye girdi
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Hatay'da 50 yaşındaki Emel Reyhanoğulları, kızı Duru ile aynı okulda YKS'ye girerek sınav heyecanına ortak oldu. 30 yıl aradan sonra sınava giren anne, Çocuk Gelişimi bölümünü okumak istediğini söyledi.

HATAY'da Emel Reyhanoğulları (50), kızı Duru ile aynı okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girdi. Lise mezunu olan Emel Reyhanoğulları, kızının sınav heyecanına ortak olmak istediğini söyledi.

Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emel Reyhanoğulları ile kızı Duru Reyhanoğulları, Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde farklı sınıflarda YKS'ye girdi. Kızından önce sınavdan çıkan Emel Reyhanoğulları, 3 çocuğunun üniversite okuduğunu, en küçük kızı olan Duru'ya destek olmak istediğini söyledi. İlk kez 30 yıl evvel, evlenmeden önce üniversite sınavına girdiğini ancak kazanamadığını belirten Emel Reyhanoğulları, bu kez sonuçtan umutlu olduğunu anlattı. Emel Reyhanoğulları, "Kızımın heyecanına ortak olmak istedim. Bu yaşta sınava girmek bana farklı bir deneyim oldu. Başarılı olup, Çocuk Gelişimi bölümünü okumak istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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