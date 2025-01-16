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Anne Su Samurunun Yavruları ile Keyifli Anları Kamerada

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Tokat'ta bir vatandaş sabah işe giderken su samuru ailesinin keyifli anlarını görüntüledi. Yavrusunu kurtaran anne su samurunun sevimliliği izleyenleri gülümsetti.

Anne su samurunun yavruları ile imtihanı kamerada

TOKAT - Tokat'ta bir vatandaşın sabah işe giderken görüntülediği su samuru ailesi, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde sabah saatlerinde, Çanakçı Deresi'nde ilginç bir doğa olayı yaşandı. Özgür Güney isimli bir vatandaş, evden işe giderken dere kenarında bir grup hayvan gördü. İlk başta fare olduğunu düşünen Güney, hareketlerini izledikçe bu hayvanların su samuru olduğunu fark etti. Güney, cep telefonuyla o anı kaydetmeye başladı. Anne su samuru ve yavruları dere kenarında keyifli bir şekilde dolaşırken bir süre sonra yavrulardan biri suya düştü. Durumu fark eden anne su samuru, hemen suya girerek yavrusunu güvenli bir şekilde dere kenarına çıkarttı. Yavrunun biri ve anne su samuru dere içine tekrar girerek gözden kaybolurken diğer yavrunun dere kenarında kaldığı ailenin görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

"Çanakçı Deresinde ilk kez böyle bir şeye rastladım"

O anları kaydeden Özgür Güney, "Normalde doğayı fotoğraflamayı çok seviyorum. Sabah iş yerime giderken Çanakçı Deresi kenarında ilginç bir görüntü fark ettim. Su samurlarını görünce hemen telefonuma sarıldım. Hatta önce fare mi acaba diye tereddüt ettim, ama sonra su samuru olduklarını fark ettim. Kelkit Irmağı'nda daha önce görmüştük, ancak Çanakçı Deresi'nde ilk kez böyle bir şeye rastladım. Anne ve yavruların birbirleriyle olan ilişkileri de çok güzeldi" dedi.

Anne Su Samurunun Yavruları ile Keyifli Anları Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
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