Haberler

Karaman'da Annesi ile Tartışan Adam Evi Ateşe Verip Kaçtı

Karaman'da Annesi ile Tartışan Adam Evi Ateşe Verip Kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da annesiyle tartışan Kemal N. (33), evini ateşe verip kaçtı. Yangın sonrası 10 kişi dumandan etkilendi, Kemal N. yakalandı.

KARAMAN'da annesi ile tartışan Kemal N. (33), evi ateşe verip kaçtı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, 10 kişi dumandan etkilendi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Üniversite Mahallesi 5'inci Etap TOKİ Konutlar'da meydana geldi. İddiaya göre; Kemal N., annesi ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından anne evden ayrılırken, Kemal N. evi ateşe vererek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bina sakinlerini tahliye ederken; itfaiye de mahsur kalanları merdivenle kurtardı. Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen 10 kişi olay yerinde bekletilen ambulanslarda tedavi edildi. Yangının ardından kaçan Kemal N. polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

En yakın rakibe 17 puan fark attılar! Ay bitmeden şampiyon olabilirler
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

Mide bulandıran iddia! 24 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Tırın içinden 30 kişinin cesedini çıkardılar
En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

En yakın rakibe 17 puan fark attılar! Ay bitmeden şampiyon olabilirler
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar