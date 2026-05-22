Ayı, derede akıntıya kapılan yavrusunu kurtarırken görüntülendi

SİVAS'ın Zara ilçesinde bir ayının dereye düşen yavrusunu kurtarma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Zara ilçesine bağlı Avşar köyündeki dere kenarında gezen Birkan Bozkurt, yiyecek arayan ayı ve 3 yavrusunu fark etti. Bu sırada anne ayı yavrularını derenin karşısına geçirmek istedi. Ayılar derenin karşı kenarına geçerken yavrulardan biri akıntıya kapıldı. Ayı yavrusunu kurtarmak için suya girdi. Akıntıya karşı mücadele veren ayı uzun uğraşları sonucu yavrusunu yakaladı. Ayı, yavrusunu ağzında tutarak derenin karşısına geçirdi. Bir süre bölgede dinlenen ayı ve 3 yavrusu daha sonra gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı