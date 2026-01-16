Karne almaya giderken kaza yapan lise öğrencilerinden biri öldü, diğeri ise yaralandı
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Hasan Demir'in cenazesi için Antalya Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen anne, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun kaybı karşısında güçlük çeken anne, kederini yakınlarının desteğiyle aştı.
ANNE, ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Karne almaya giderken motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Hasan Demir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Otopsinin ardından cenazeyi teslim almaya gelen anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının desteğiyle morg önünde bekleyen anne, "Oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Kazada yaralanan Oğuzhan Yiğit S.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
