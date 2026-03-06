Haberler

Merzifon'da gebelik ve doğum bilgilendirme standı kuruldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, doğum öncesi ve sonrası süreçler hakkında anne adaylarını bilgilendirmek amacıyla stant kuruldu. Hastane, nefes egzersizleri, emzirme, beslenme ve gebelik egzersizleri konularında bilgilendirme yaptı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde anne adaylarını doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerle ilgili bilgilendirmek amacıyla stant kuruldu.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde açılan stantta anne adaylarına doğum öncesi ve sonrası süreçler ile nefes egzersizleri hakkında bilgi verildi.

Hastaneye başvuran anne adaylarına broşürler dağıtılırken, emzirme, gebelikte beslenme, gebelik egzersizi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Köroğlu, anne adayları için hem bilgilendirici hem de destekleyici çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hastanede bünyesindeki gebe okulundaki anne adaylarına yönelik eğitimlerin de devam ettiğini dile getiren Köroğlu, annelerin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gebelik ve doğum süreci yaşamasına katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hülya Turan
