Hamile şoför direksiyona dönmeyi bekliyor

ESHOT Genel Müdürlüğü’nde şoför olarak görev yaparken hamilelik süreci nedeniyle geçici olarak hareket memurluğuna geçen Saide Şirin Kurtkafa, hem bebeğini kucağına alacağı günü hem de yeniden direksiyon başına dönmeyi heyecanla bekliyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan anne adayı Saide Şirin Kurtkafa, hamileliğinin ilerlemesiyle birlikte geçici olarak hareket memurluğunda görevlendirildi. Yedi aylık hamile olan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan 28 yaşındaki Kurtkafa, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün hamilelik sürecinde kendisine sağladığı destek için teşekkür etti. Doğumun ardından yeniden direksiyon başına geçmek istediğini belirten Kurtkafa, "Döndüğümde şoförlüğe devam edeceğim. Bu benim en büyük hayalimdi. 3. yılımı doldurmak üzereyim, çok mutluyum. İnşallah kazasız belasız yeniden dönerim" dedi.

ANNELERE MESAJ

Kadın şoför olmanın hep hayali olduğunu dile getiren Kurtkafa, "ESHOT'a başladığımda 24 yaşındaydım. Bu benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda büyük bir onur ve gurur kaynağı. İlk kadın şoförler göreve başlamadan önce de bu iş benim hayalimdi. Çok şükür bana da nasip oldu, çok mutluyum" dedi.

Hareket memurluğu görevini geçici olarak talep ettiğini söyleyen Kurtkafa, "Yedinci ayıma kadar direksiyondaydım. Yolcu güvenliğini de düşünerek böyle bir talepte bulundum. Kurumumuz da destek verdi. Hem bir anne adayı olarak hem de çalışan bir kadın olarak çalışarak bu süreci tamamlamak onur verici. Anneliğin yükü, meşakkati şimdiden belli. Tüm anneler ile anne olmayan ancak içinde o sevgiyi taşıyanların Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
