'Anna Karenina' dünya prömiyeriyle sahnede

LEV Tolstoy'un ölümsüz eseri Anna Karenina, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından bale sahnesine taşınıyor. Eser, bu akşam Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde dünya prömiyeri ile sanatseverlerle buluşacak. Biletler ise günler öncesinden tükendi.

2025-2026 sanat sezonu kapsamında sahnelenecek 2 perdelik eser, Koreli koreograf Young Soon Hue imzası taşıyor. Neo- klasik tarzda hazırlanan yapım, aşk, ihanet ve trajediyi dansın diliyle anlatıyor.

'BU TARZ DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK'

Antalya Devlet Opera ve Balesi Bale Başkoreografi Ayşe Fidanlı, eserin 10 aylık bir hazırlık sürecinin ardından sahneye taşındığını belirterek, "Anna Karenina 10 aydır planladığımız bir projeydi. Bunun için Koreli koreograf Young Soon Hue ile anlaştık. En ünlü romanlardan biri. Dramatik ve trajik yapısı Türk izleyicisine de hitap ediyor. Dekor neo- klasik, kostümler klasik, koreografi ise neo- klasik bir yapıda. Çok heyecanlıyız, umarım Antalya seyircisi de memnun kalacaktır" dedi. Fidanlı, daha önce Antalya'da sahnelenen eserin bu yorumdan farklı olduğunu vurgulayarak, "Bu koreografi dünya prömiyeri olacak. Bu tarz dünyanın hiçbir yerinde yok" diye konuştu.

'SİNSİ BİR KARAKTERİ CANLANDIRIYORUM'

Eserde rol alan balet Melina Fidan ise canlandırdığı karaktere ilişkin, "Bu eserde sinsi bir karakteri canlandırıyorum. Bütün haberlerden ve dedikodulardan haberi olan bir rol. Dünya prömiyeri olacak, sonunda seyirciyle buluşacağız. Umarım herkes bizi çok beğenir" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ PRÖMİYER'

Sanatçılardan Yağızhan Danış da prömiyerin önemine dikkati çekerek, "Çok heyecanlıyız çünkü bizim için çok önemli. Bu bir dünya prömiyeri. Koreografilerin bize özel olması ayrı bir değer. Koreli koreografla çalışmak bizim için ayrıca çok kıymetli" dedi. Prömiyeri yoğun ilgi gören eser, 5 ve 23 Mayıs tarihlerinde yeniden sahnelenecek.

Haber- Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı