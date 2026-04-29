Anket: Trump'ın Kamuoyu Destek Oranı Yüzde 34 ile En Düşük Seviyede

Anket: Trump'ın Kamuoyu Destek Oranı Yüzde 34 ile En Düşük Seviyede
WASHINGTON, 29 Nisan (Xinhua) -- Reuters/Ipsos tarafından yayımlanan son ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın onay oranı yüzde 34'e geriledi.

WASHINGTON, 29 Nisan (Xinhua) -- Reuters/Ipsos tarafından yayımlanan son ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın onay oranı yüzde 34'e geriledi. Bu oran, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlangıcından bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

15-20 Nisan tarihleri arasında yapılan bir önceki ankette, ABD'lilerin yüzde 36'sı Trump'ın performansını onayladığını belirtmişti.

Söz konusu düşüş, büyük ölçüde Trump'ın yaşam maliyeti sorunlarını ele alışına yönelik artan kamuoyu memnuniyetsizliğine bağlanıyor. Bu alandaki oran, bir önceki ankette yüzde 25 olarak ölçülen orandan yüzde 22'ye geriledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ortak askeri operasyonlar, ABD'deki benzin fiyatlarının yüzde 40'ın üzerinde artmasına neden oldu.

Anket ayrıca, ABD'lilerin yalnızca yüzde 34'ünün İran ile yaşanan çatışmayı desteklediğini ortaya koydu. Bu oran, nisan ortasında yüzde 36, mart ortasında ise yüzde 38 seviyesindeydi.

Ülke genelinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ankete 1.269 yetişkin ABD vatandaşı katıldı.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!