Anket: Trump'ın Kamuoyu Destek Oranı Yüzde 34 ile En Düşük Seviyede

WASHINGTON, 29 Nisan (Xinhua) -- Reuters/Ipsos tarafından yayımlanan son ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın onay oranı yüzde 34'e geriledi. Bu oran, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlangıcından bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

15-20 Nisan tarihleri arasında yapılan bir önceki ankette, ABD'lilerin yüzde 36'sı Trump'ın performansını onayladığını belirtmişti.

Söz konusu düşüş, büyük ölçüde Trump'ın yaşam maliyeti sorunlarını ele alışına yönelik artan kamuoyu memnuniyetsizliğine bağlanıyor. Bu alandaki oran, bir önceki ankette yüzde 25 olarak ölçülen orandan yüzde 22'ye geriledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ortak askeri operasyonlar, ABD'deki benzin fiyatlarının yüzde 40'ın üzerinde artmasına neden oldu.

Anket ayrıca, ABD'lilerin yalnızca yüzde 34'ünün İran ile yaşanan çatışmayı desteklediğini ortaya koydu. Bu oran, nisan ortasında yüzde 36, mart ortasında ise yüzde 38 seviyesindeydi.

Ülke genelinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ankete 1.269 yetişkin ABD vatandaşı katıldı.

