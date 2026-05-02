Anket: ABD'lilerin çoğunluğu, ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının "hata" olduğunu düşünüyor

ABD'de yapılan anket, Amerikan vatandaşlarının yüzde 61'inin, ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının "hata" olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Uluslararası pazar araştırma şirketi Ipsos, ABC News ve Washington Post tarafından 24-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ankette 2 bin 560 kişiye ABD ordusunun diğer ülkelerdeki askeri faaliyetlerine dair görüşleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 61'i, ABD'nin İran'a karşı güç kullanmasının "hata" olduğunu ifade etti, yüzde 36'sı "doğru bir karar" olduğunu belirtti, yüzde 3'ü ise çekimser kaldı.

Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 52), İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı düzenleme kararına etkisinin "çok fazla", yüzde 7'si "çok az", yüzde 37'si "yeterli seviyede" olduğu değerlendirmesinde bulundu, geri kalanı ise soruya yanıt vermekten kaçındı.

Ankete katılanların yüzde 48'i, hükümetin "ABD için daha dezavantajlı olsa bile" İran ile barış anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini savundu.

Katılımcıların yüzde 56'sı, İran'a yönelik saldırıların ABD'nin müttefikleriyle ilişkisinin zayıflamasına neden olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor

Tarihe geçti! Bir reklamdan kazandığı para dudak uçuklatıyor
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Sadettin Saran'dan Ederson için bomba karar

Milyonlarca taraftarın hayallerini çalan isim için kararını verdi

'Binbir surat' Şerife için istenen ceza belli oldu

"Binbir surat" Şerife için istenen ceza belli oldu