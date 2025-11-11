Haberler

Ankaralı çift 11.11.2025'te unutulmaz bir nikah töreni gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filiz ve Yücel Aydoğan çifti, özel tarihleri olan 11.11.2025'te nikah masasına oturdu. Ailelerin ve yakınlarının önünde mutluluğa adım atan çift, sonraki fotoğraf çekimlerinde duygu dolu anlar yaşadı.

Ankaralı Filiz ve Yücel Aydoğan çifti, aylar önce seçtikleri özel tarih olan 11.11.2025'te, saat 11.00'de dünya evine girdi.

Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda mutluluğa adım atan Filiz ile Yücel Aydoğan çifti, aylar önce belirledikleri bu özel tarihte evlenmenin heyecanını yaşadı.

Salonu dolduran aileleri ve yakınlarının alkışları eşliğinde nikah memurunun sorularını yanıtlayan çift, "evet" diyerek evliliğe adım attı.

Törenin ardından gelin ve damat, salon önünde akrabaları ve arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi. Davetliler çiftin mutluluğunu paylaşırken fotoğraf çekimi uzun süre devam etti.

Damat Yücel Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikah töreni için gün almaya gittiklerinde bugünün önemini fark ettiklerini ve randevu aldıklarını anlattı.

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Aydoğan, yıl dönümü tarihinin hatırlanmasına ilişkin, "Biraz o konuda torpilli olduğumu düşünüyorum. Tarihi belirlerken de farkındaydım, yani unutmayacağımı ben de hissedebiliyorum artık. Benim için de kolaylık oldu." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.