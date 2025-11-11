Ankaralı çift 11.11.2025'te unutulmaz bir nikah töreni gerçekleştirdi

Ankaralı Filiz ve Yücel Aydoğan çifti, aylar önce seçtikleri özel tarih olan 11.11.2025'te, saat 11.00'de dünya evine girdi.

Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda mutluluğa adım atan Filiz ile Yücel Aydoğan çifti, aylar önce belirledikleri bu özel tarihte evlenmenin heyecanını yaşadı.

Salonu dolduran aileleri ve yakınlarının alkışları eşliğinde nikah memurunun sorularını yanıtlayan çift, "evet" diyerek evliliğe adım attı.

Törenin ardından gelin ve damat, salon önünde akrabaları ve arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi. Davetliler çiftin mutluluğunu paylaşırken fotoğraf çekimi uzun süre devam etti.

Damat Yücel Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikah töreni için gün almaya gittiklerinde bugünün önemini fark ettiklerini ve randevu aldıklarını anlattı.

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Aydoğan, yıl dönümü tarihinin hatırlanmasına ilişkin, "Biraz o konuda torpilli olduğumu düşünüyorum. Tarihi belirlerken de farkındaydım, yani unutmayacağımı ben de hissedebiliyorum artık. Benim için de kolaylık oldu." dedi.