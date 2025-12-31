AYBÜ Rektörü Köseoğlu "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü"nü değerlendirdi Açıklaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, savunma sanayisi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin amaçlandığı "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü"nün parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Köseoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile 9 üniversite arasında dün imzalanan protokole ilişkin açıklama yaptı.

AYBÜ'nün, bu stratejik işbirliğinin parçası olmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu stratejik bakış açısına sahip, nitelikli yönetici ve lider insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği, akademi ile savunma sanayi arasındaki etkileşimi güçlendirecek, teorik bilgi ile saha tecrübesini buluşturacaktır. Ülkemizin savunma ve yüksek teknoloji ekosistemine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."