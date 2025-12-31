Haberler

AYBÜ Rektörü Köseoğlu "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü"nü değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve diğer üniversitelerle birlikte imzalanan 'Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü'nün savunma sanayisi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, savunma sanayisi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin amaçlandığı "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü"nün parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Köseoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile 9 üniversite arasında dün imzalanan protokole ilişkin açıklama yaptı.

AYBÜ'nün, bu stratejik işbirliğinin parçası olmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu stratejik bakış açısına sahip, nitelikli yönetici ve lider insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği, akademi ile savunma sanayi arasındaki etkileşimi güçlendirecek, teorik bilgi ile saha tecrübesini buluşturacaktır. Ülkemizin savunma ve yüksek teknoloji ekosistemine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor