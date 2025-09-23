Haberler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrencileri İçin Karşılama Etkinliği

Çubuk ilçesinde, AYBÜ'ye yerleşen öğrenciler için düzenlenen karşılama etkinliğinde, öğrencilere ve ailelerine çay, su ve turşu ikram edildi. Çubuk Belediye Başkanı, ilçedeki yurtlarda 7 bin 500 öğrencinin misafir edileceğini belirtti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne (AYBÜ) yerleşen öğrenciler için Çubuk ilçesinde karşılama etkinliği yapıldı.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince, AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde yaptırılan yurda yerleşmeye başlayan öğrenciler için stantlar kuruldu.

Stantlarda, öğrenciler ve ailelerine çay, su ve turşu ikram edildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, ilçedeki yurtlarda 7 bin 500 öğrencinin misafir edileceğini belirterek, "Belediye olarak öğrencilerimizin yanındayız. Ailelerimizin gözü arkada kalmasın." ifadesini kullandı.

Veliler ve öğrenciler de ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
