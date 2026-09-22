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Ankara Yenimahalle'deki dairede hareketsiz bulunan 3 erkeğin öldüğü belirlendi

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki apartman dairesinde hareketsiz bulunan 3 erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede dairedeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetlerin Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'ye ait olduğu tespit edildi.

Cesetler, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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