Ankara Yenimahalle'deki dairede hareketsiz bulunan 3 erkeğin öldüğü belirlendi

Ankara Yenimahalle'deki dairede hareketsiz bulunan 3 erkeğin öldüğü belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki apartman dairesinde hareketsiz bulunan 3 erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede dairedeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetlerin Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'ye ait olduğu tespit edildi.
Cesetler, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA