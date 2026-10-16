Ankara Yenimahalle'de oksijen tüpü yüklü kamyonla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Ankara Yenimahalle'de oksijen tüpü yüklü kamyonla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Cengiz Aytmatov Caddesi'nde oksijen tüpü yüklü kamyon ile otomobil kavşakta çarpıştı; kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi ve otomobilin tavanı çöktü.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oksijen tüpü yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Cengiz Aytmatov Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen oksijen tüpü yüklü 06 VG 379 plakalı kamyon ile 06 VKA 02 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken, otomobilin ise tavanı çöktü.
Kaynak: AA