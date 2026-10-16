Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Ankara Yenimahalle'de oksijen tüpü yüklü kamyonla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Yenimahalle'de oksijen tüpü yüklü kamyonla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Cengiz Aytmatov Caddesi'nde oksijen tüpü yüklü kamyon ile otomobil kavşakta çarpıştı; kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi ve otomobilin tavanı çöktü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oksijen tüpü yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cengiz Aytmatov Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen oksijen tüpü yüklü 06 VG 379 plakalı kamyon ile 06 VKA 02 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken, otomobilin ise tavanı çöktü.

Kaynak: AA
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Arda Güler'e Mbappe'den sitem! Milli yıldızın cevabı güldürdü

Mbappe'den Arda Güler'e sitem
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter

İki partiyi İYİ Parti çatısı altında birleşmeye çağırdı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti

Bir büyükşehir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama

Halk TV'nin patronuna yönelik soruşturmada çok sayıda tutuklama
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün son durumu belli oldu! Derbide oynayacak mı?

Derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti

Diyarbakır'da korkunç manzara! Yüksek gerilim direğinde bulundu
Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü! Koğuşunda ölü bulundu

Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü! Sonu cezaevinde geldi
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam oranı belli oldu