Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Yenimahalle'de eski eşini öldüren zanlı aynı tabancayla yaşamına son verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Yenimahalle'de 5 yıl önce boşandığı eski eşini çalıştığı terzi dükkanında tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti. Cenazeler Keçiören Adli Tıp Morgu'na götürülürken soruşturma devam ediyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 5 yıl önce boşandığı eşini çalıştığı dükkanda tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre 56 yaşındaki D.Y, 5 yıl önce boşandığı eşi A.Y'nin (49) Batıkent Metro Center'da çalıştığı terzi dükkanına geldi.

Yanında getirdiği tabancayla eski eşini öldüren zanlı, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Cenazeler incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti

Komedi filmi değil, gerçek!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu

İsrail'i yine göz göre kayırdılar! Temsilcimize kötü haber
Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı
Bursa'da kiracı kadından 4 yıllık yıldırma iddiası! Mülk sahibinin kardeşinin gece yaptıkları kamerada

Gece karavanla gelip dükkanın önünü dağıttı! 4 yıldır bitmiyor
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın yatırımcısına şok üstüne şok

MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı

MİT'ten 4 bin kilometre öteye operasyon! Kıskıvrak yakalandı
Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Günün şok iddiası! Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Osmaniye Bahçe'de Necla Akdoğan aronya reçelinin yarım kilosunu 400 liradan satıyor

4 yıl önce oğlunun önerisiyle başladı, şimdi paraya para demiyor