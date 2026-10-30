Ankara Yenimahalle'de eski eşini öldüren zanlı aynı tabancayla yaşamına son verdi

Ankara Yenimahalle'de eski eşini öldüren zanlı aynı tabancayla yaşamına son verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Yenimahalle'de 5 yıl önce boşandığı eski eşini çalıştığı terzi dükkanında tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti. Cenazeler Keçiören Adli Tıp Morgu'na götürülürken soruşturma devam ediyor.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 5 yıl önce boşandığı eşini çalıştığı dükkanda tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.
Edinilen bilgiye göre 56 yaşındaki D.Y, 5 yıl önce boşandığı eşi A.Y'nin (49) Batıkent Metro Center'da çalıştığı terzi dükkanına geldi.
Yanında getirdiği tabancayla eski eşini öldüren zanlı, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Cenazeler incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA