Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Yenimahalle'de eski eşini 3 el ateşle öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Yenimahalle'de eski eşini 3 el ateşle öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.00 sıralarında eski eşine 3 el ateş ederek öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Göğsüne 2, bacağına 1 kurşun isabet eden eski eş ile saldırgan hayatını kaybetti; çiftin 2021’de boşandığı ve 2 kız çocukları olduğu öğrenildi.

ANKARA'da Doğan Yavuz (56), eski eşi Aynur Ekici'yi (49) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Batıkent semti Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. Terzi Aynur Ekici ile iş yerine gelen boşandığı Doğan Yavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Doğan Yavuz, Aynur Ekici'ye 3 el ateş etti. Yavuz, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsüne 2, bacağına 1 kurşun isabet eden Aynur Ekici ile Doğan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz ve Ekici'nin cesetleri, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İkisi de terzi olan ve 2 kız çocukları bulunan Yavuz ve Ekici'nin 2021 yılında boşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı

7 ülkede aynı anda yayımlandı! Erdoğan'dan hayati çağrı: Artık zaruret
Bursa'da kiracı kadından 4 yıllık yıldırma iddiası! Mülk sahibinin kardeşinin gece yaptıkları kamerada

Gece karavanla gelip dükkanın önünü dağıttı! 4 yıldır bitmiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 kişinin öldüğü Filo Jet faciasında kara kutu kayıtları ortaya çıktı! Kilitli kapı ve arızalı can salı iddiası

28 kişinin öldüğü faciada çarpıcı ses kaydı: Kapı neden kilitli?
Bahçeli ile kol kola yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj

Bahçeli ile yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir

Cepler yanacak! Üçlü zam kapıda, psikolojik eşik aşılıyor
Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi! Yeni silahlarını ilk kez sergiledi

Bu bir ilk! Dünyaya resmen meydan okudu
Görüntü Türkiye'den! Fotoğraf çekimi kabusa döndü

Görüntü Türkiye'den! Fotoğraf çekimi kabusa döndü
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu

Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Google'ın kendi yapay zekası arama gelirlerini vurdu! Alphabet bir günde 500 milyar dolar kaybetti

Yapay zeka Google'ı vurdu! Bir günde 500 milyar dolar buhar oldu