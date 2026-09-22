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Ankara Yenimahalle'de 2'si kardeş 3 kişi tabanca ve bıçakla öldürülmüş bulundu

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Ankara Yenimahalle'de 2'si kardeş 3 kişi tabanca ve bıçakla öldürülmüş bulundu
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 2'si kardeş 3 kişi tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili polis, cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde 2'si kardeş 3 kişi, bir apartman dairesinde tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Anadolu Mahallesi 500'üncü Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Daireden kavga silah sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, daire içindeki Mehmet B., Mehmet Emre Ç. ve kardeşi Enes Ç.'yi tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Cinayeti işleyen kişi ya da kişileri tespit edip, yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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