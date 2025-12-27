Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Haberler

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde soğuk hava ile birlikte binaların ve araçların beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu. Yollarda buzlanma oluşurken, meteoroloji hafta sonu için don uyarısı yaptı.

ANKARA'ya gece saatlerinde mevsimin ilk karı düştü. Sabah saatlerinde yağış, yerini soğuk havaya bıraktı.

Ankara'da gece başlayan kar yağışı sonrası binaların çatıları ve araçlar, beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde yağış yerini soğuk havaya bırakırken, yollarda buzlanmalar oluştu. Çankaya ilçesinde aralıklarla yağan kar nedeniyle zeminde ince kar tabakası oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ankara'da hafta sonu boyunca buzlanma ve don bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
