Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yağış uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan yağış uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, yarın Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İç Ege, Göller Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yarın Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri, İç Ege ve Göller Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel kuvvetli olması beklendiğini, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Mayıs 2026 Perşembe günü; Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde, İç Ege ve Göller Bölgesi'nde, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerine yazılanlar kavga çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama

Ünlü deprem bilimcinin 24 yıllık evliliği bitiyor! Eşine çok suçlama
Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal

Avrupa şampiyonuna transfer oluyor
Kılıçdaroğlu'nun 'Militanlarına taş attırdı' sözlerine Adnan Beker'den jet yanıt

Kılıçdaroğlu'nun "Militanlarına taş attırdı" sözlerine jet yanıt geldi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama

Ali Koç aylar süren sessizliğini sonunda bozdu: Hesap verecekler!
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi