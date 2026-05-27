İçişleri Bakanlığı'ndan yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı, yarın Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İç Ege, Göller Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Mayıs 2026 Perşembe günü; Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde, İç Ege ve Göller Bölgesi'nde, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.