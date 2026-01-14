Ankara Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Şahin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını tercih eden Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Günlük Hayat"ta Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

Şahin, "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçti.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Fotoğrafları seçmek oldukça zor oldu. Tüm sanatçılarımızın, muhabirlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Güzel enstantaneler yakalamışlar. Düşündüren, hem zaman zaman bizi ileriye yönelik olarak umutlandıran kareler. Seçmekte zorlandım doğrusu." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.