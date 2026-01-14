Haberler

Ankara Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirtti. Oylama, 31 Ocak'a kadar sürecek.

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Şahin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını tercih eden Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Günlük Hayat"ta Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

Şahin, "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçti.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Fotoğrafları seçmek oldukça zor oldu. Tüm sanatçılarımızın, muhabirlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Güzel enstantaneler yakalamışlar. Düşündüren, hem zaman zaman bizi ileriye yönelik olarak umutlandıran kareler. Seçmekte zorlandım doğrusu." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın

Altın durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Kar yağarken İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulunan minik, gönülleri fethetti

Minik öğrenci okula giderken yaptığı hareketle gönülleri fethetti