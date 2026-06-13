Jandarma Teşkilatı'nın 187. Yıl Dönümü

Ankara Valisi Yakup Canbolat, "Görevleri başındaki tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarımıza sağlık, başarı ve esenlik diliyor, Türk Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Canbolat, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin huzur ve güvenliği için büyük bir fedakarlık, disiplin ve yüksek bir görev anlayışıyla hizmet yürüten Türk Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

Köklü geçmişi ve millete duyduğu sarsılmaz bağlılıkla Türk Jandarması, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin teminatı olmaya devam edeceğini ifade eden Canbolat, "Milletimizin can ve mal güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden, her türlü zorlu şart altında fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımız, hukukun üstünlüğüne bağlılığı, disiplinli yapısı, yüksek vazife bilinci ve modern donanımıyla devletimizin en güçlü kurumlarından biri olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Canbolat, şunları kaydetti:

"Terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, kaçakçılıkla mücadeleden trafik güvenliğine, afet ve acil durum çalışmalarından çevre ve yaban hayatının korunmasına kadar çok geniş bir alanda büyük bir özveriyle görev yapan kahraman jandarmamız, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için üstün bir gayret göstermektedir. Gücünü kanunlardan, desteğini ise aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatı, insan haklarına saygılı, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla devlet ile millet arasındaki güçlü bağın en önemli temsilcilerinden biri olmayı sürdürmektedir. Bu anlamlı yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarım sunuyorum. Görevleri başındaki tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarımıza sağlık, başarı ve esenlik diliyor, Türk Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."