Haberler

Vali Canbolat Çubuk'ta Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Vali Canbolat Çubuk'ta Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Çubuk ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Çubuk ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Vehbi Bakır'dan ilçenin genel durumu, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi alan Canbolat, yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesinin önemine değinen Canbolat, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Soner Asıl ve yargı mensuplarıyla görüşen Canbolat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde de bulunan Canbolat, iş yerlerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Bir sucuk üreticisini de ziyaret eden Canbolat, ürünler hakkında bilgi alarak esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Vali Canbolat, programının devamında Çubuk Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile görüştü.

Kaynak: AA
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır

Manifest grubunun menajeri gözaltında! Suçlamalar vahim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti

İlk otobüs sahaya indi: Üzerindeki sözler bomba
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...

Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da
Arda Güler için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir sorunu var

Arda için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir...
Amorim'den Leao'nun transferi hakkında açıklama

Galatasaraylıların beklediği açıklama geldi: 5 gün sonra...
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi

Kabadayılığın bedelini çok ağır ödedi! İşte o anlar