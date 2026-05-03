Ankara Valiliğine atanan Vali Yakup Canbolat Aydın'dan ayrıldı

Ankara Valiliğine atanan Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın'da kent protokolünce uğurlandı.

Valilik konutundaki uğurlama programına AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Canbolat, yaklaşık 3 yıldır görev yaptığı kentte gönül hoşluğuyla, dolu dolu çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

Ankara'daki görevine yarın başlayacağını belirten Canbolat, "Aydın'a gücümüzün yettiği, aklımızın erdiği değerleri katmaya çalıştık. Birçok işe de vesile olduğumuz düşüncesindeyim. Ancak en önemlisi kırmadan, dökmeden, bütünleştirici ve tamamlayıcı olarak, sorunun değil çözümün parçası olarak çalışmaya gayret sarf ettik. Aydın halkının bize olan ilgi alakasını, sevgi ve saygısını biliyorum. Onlardan helallik diliyorum. Bir eksik, kusur varsa bana aittir. Aydın'a ait değildir. Ama bir şeyler kattığımız inancındayım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
