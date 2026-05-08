Ankara Valiliğinden vatandaşlara test uçuşu yapacak uçaklar için "yüksek ses" uyarısı

Ankara Valiliği, bugün 13.00-17.00 saatlerinde planlı test uçuşu gerçekleştirecek uçakların yüksek ses oluşturabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00-17.00 saatleri arasında planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı'nı kullanacağı ve ses hızının üzerinde uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak planlı test uçuşu esnasında ses hızının üzerine çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
