Ankara Valiliği'nden Ses Hızı Aşan Askeri Uçuş Duyurusu

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Ankara Valiliği, modernizasyonu tamamlanan bir askeri uçağın Beypazarı ile Ayaş arasında test uçuşu yapacağını ve ses hızını aşacağını açıkladı. Uçuşun saatleri ve yükseklik bilgisi paylaşıldı.

Ankara Valiliği, modernizasyon çalışmaları tamamlanan bir askeri uçağın, Beypazarı ile Ayaş ilçeleri arasında test uçuşu kapsamında ses hızını aşacağını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak, bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı ile Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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