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Ankara Valiliği duyurdu: Kanser taraması için "Kanser Erken Teşhis Tırı" hizmete girecek

Ankara Valiliği duyurdu: Kanser taraması için 'Kanser Erken Teşhis Tırı' hizmete girecek
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Kanserle mücadelede erken teşhis ve tarama hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Kanser Erken Teşhis Tırı Bağış Protokolü", Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın katılımıyla imzalandı.

(ANKARA) - Kanserle mücadelede erken teşhis ve tarama hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Kanser Erken Teşhis Tırı Bağış Protokolü", Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın katılımıyla imzalandı.

Protokol kapsamında bağışlanan araç, gerekli teknik ve tıbbi donanımlarla "Kanser Erken Teşhis Tırı"na dönüştürülecek. Tır, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün planlama ve koordinasyonunda mobil sağlık hizmetlerinde kullanılacak.

Proje kapsamında başta sağlık hizmetlerine erişimin görece daha güç olduğu bölgeler olmak üzere vatandaşlara yerinde kanser taraması ve erken teşhis hizmetlerinin ulaştırılması, kanserin erken evrede tespitine katkı sağlanması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
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