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Ankara Valiliği 4-10 Kasım'da sıcaklığın 0'a düşeceğini ve zirai don riskini duyurdu

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Ankara Valiliği 4-10 Kasım'da sıcaklığın 0'a düşeceğini ve zirai don riskini duyurdu
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Ankara Valiliği, 4 Kasım'dan itibaren sıcaklıkların azalacağını ve 4-10 Kasım'da 0 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini duyurdu. Valilik, yerel ölçekte zirai don riskine karşı vatandaşların hava tahmin raporlarını ve erken uyarıları takip etmesini istedi.

ANKARA Valiliği, kentte 4 Kasım'dan itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını belirterek, 4- 10 Kasım tarihleri arasında sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini ve yerel ölçekte zirai don riski bulunduğunu duyurdu.

Ankara Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, ilimizin 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. 4-10 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara il merkezinde hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki azalmaya bağlı olarak yerel ölçekte zirai don riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ile erken uyarıları takip ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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