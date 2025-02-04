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Ankara Ulus'ta Yüzey Göçüğü Meydana Geldi

Ankara Ulus'ta Yüzey Göçüğü Meydana Geldi
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Ankara'nın Ulus bölgesinde bulunan Yüzüncü Yıl Meydanı'nda sabah saatlerinde yüzey göçüğü oluştu. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, göçük alanı çevresine güvenlik şeritleri çekildi ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Ankara Ulus'taki Yüzüncü Yıl Meydanı'nda göçük oluştu.

Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminde yer alan Yüzüncü Yıl Meydanı'nda, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle "yüzey göçüğü" meydana geldi.

Park ve dinlenme alanı olarak kullanılan, üzerinde üstyapı bulunmayan çim alandaki göçüğün etrafı şeritlerle çevrilerek girişe kapatıldı.

Göçüğün doldurulması için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Simitçi Ozan Kaydı, olayın sabah saat 06.00 sularında meydana geldiğini belirterek, "Önce kaldırımdan çatırtı sesi geldi, sonrasında peyzaj bölümünde çökme meydana geldi. Can kaybı yaşanmadı, önemli olan bu. Ekipler, yarım saat sonra burada oldu." dedi.

Öte yandan ABB'den yapılan açıklamada, yüklenici firma ile koordineli şekilde harekete geçildiği, bölgede güvenliğin sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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