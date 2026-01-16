Ankara Tabip Odası: "Sağlık Bakanı Sözünü Tutmalı, Hpv Aşısı Ulusal Aşı Takvimine Alınmalıdır"

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası (ATO), "Hpv aşısının ulusal sağlık sistemi tarafından ücretsiz sunulması temel insan haklarından olan sağlık hakkının gereğidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek hem kadınların hem erkeklerin HPV aşısına erişimi sağlanmalıdır. Sağlık Bakanı sözünü tutmalı, HPV aşısı ulusal aşı takvimine alınmalıdır" açıklamasını yaptı.

Ankara Tabip Odası, sosyal medya hesabından rahim ağzı kanseri ve HPV aşısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada,

"HPV Aşısı, ergenlik döneminde uygulanmaya başlandığında en yüksek koruyuculuğa sahiptir"

"Dünya genelinde her yıl yaklaşık 660 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulmakta, 350 bin kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Türkiye'de yılda bin 500–3 bin yeni vaka teşhis edilmektedir. Bu kanserin en önemli nedeni HPV'dür. HPV enfeksiyonu serviks kanserinin yanı sıra anal, penis ve orofaringeal kanserlerle de ilişkilidir. HPV aşısı -rahim ağzı kanseri dışında- kadın ve erkekleri HPV virüsünün yol açtığı vajen, baş ve boyun, penis, anal kanserlerden de korur. Çok sayıda ülke ergenlik çağındaki kız ve erkek çocuklarını da aşılamaktadır. HPV aşısı, yüksek riskli HPV tiplerine karşı koruma sağlayarak rahim ağzı kanseri gelişimini büyük ölçüde önler. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), HPV aşısını kanserden korunmada en etkili halk sağlığı müdahalelerinden biri olarak tanımlamaktadır.

HPV Aşısı, ergenlik döneminde uygulanmaya başlandığında en yüksek koruyuculuğa sahiptir. Düzenli smear testleri ve HPV taramaları ile birlikte uygulandığında, rahim ağzı kanseri neredeyse tamamen önlenebilir hale gelir. DSÖ'ye göre 2024 yılı itibarıyla dünya çapında 137 ülke HPV aşılarını ulusal programlarına dahil etmiş bulunmaktadır. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre 30 Avrupa ülkesinden 28'inde 9-14 yaş arası kız ve erkek çocukları bağışıklama programı kapsamında HPV aşısı ile aşılanmaktadır. Bilimsel kanıtlara dayalı halk sağlığı politikalarının geliştirilmeli ve kamucu planlama eşliğinde uygulanmalıdır. HPV aşısının ulusal sağlık sistemi tarafından ücretsiz sunulması temel insan haklarından olan sağlık hakkının gereğidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek hem kadınların hem erkeklerin HPV aşısına erişimi sağlanmalıdır. Herkes için eşit, ücretsiz ve erişilebilir HPV aşısı ve tarama hizmeti sağlanmalıdır. Sağlık Bakanı sözünü tutmalı, HPV aşısı ulusal aşı takvimine alınmalıdır. "